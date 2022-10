Sergio Sepulveda nos dice lo “Difícil de Creer” de los tenis.

A 15 años de su creación, seguro que recuerdas y reconoces la famosa frase “Difícil de Creer”. El famoso programa que nuestro conductor matutino Sergio Sepulveda dirigió por años, ahora, nuestro querido Sergio nos contará los datos más difíciles de creer sobre los tenis, el calzado más usado en el mundo.

En esta nota, Sergio nos dará el recuento de las curiosidades y datos más insólitos sobre este tipo de calzado, y te puedo prometer que más de uno te dejará con el ojo cuadrado, ¿lo dudas? ¡Te reto a leerlos todos y asombrarte con la información que Sergio pudo adquirir!

Si crees que eres un experto en tenis, creo que debes de saber esta valiosa información. Y aunque estos datos no están acomodados por orden de relevancia, me gustaría saber tu opinión. No olvides dejarme tus comentarios y comentarme qué dato fue tu favorito. Sin más preámbulo, ¡comencemos!



¿Eres de las personas que tienen ya una infinidad de tenis? ¿Te han dicho que pares de comprar por comprar? Bueno, dejame decirte que tu necesidad por ver y comprar pares de tenis es totalmente verídico y te explicaré el motivo. Han salido estudios que revelan la verdad detrás de la compra de unos sneakers. Dichos estudios han demostrado que la sensación al comprar un par es tan satisfactoria como lograr un ascenso en el trabajo, nuestro cerebro genera dopamina lo que hace que tiendas a comprar y comprar.

¿Sabes el origen de los tenis? Podría pensarse que la utilidad que encontraron al crear el calzado deportivo no fue otro más que para practicar algún deporte, pero esta respuesta es errónea, ya que su origen se remonta a Inglaterra en el siglo XIX cuando un policía inventó un tipo de zapato pero con suela de goma, esto con el propósito de generar el menor ruido posible al capturar delincuentes.

A propósito de la historia anterior, también te contaré sobre el origen de la palabra “sneakers”, ya que está directamente ligada. Los zapatos de goma eran conocidos como “sneaks”, lo cuál en inglés tiene su significado como sigiloso, ya que al caminar no hacían casi ruido. De ahí, la palabra evolucionó a “sneakers”.

¿Sabías que si usas o no calzado en tus sueños, tiene un significado? Según la información en libros sobre el tema, usar zapatos en uno de tus sueños puede estar relacionado con qué tan bien plantado estás, es decir qué tanto tienes los pies sobre la tierra.

¡Uff, vaya datos! ¿Cuál te pareció más interesante? ¿Cuántos te sabías? Platícame en redes sociales y no olvides que Sergio siempre nos tiene los datos que más nos hacen decir que son “Difícil de Creer” y ¡hasta la próxima!