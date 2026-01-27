Así puedes activar el modo BTS a través de WhatsApp

La locura por BTS es real y crece con el paso de los días. La banda surcoreana se dice lista para presentarse al interior de la Ciudad de México, por lo que sus millones de fanáticos alrededor del país han comenzado a personalizar cada una de sus redes sociales, siendo WhatsApp una de las predilectas para ello.

¡El segundo álbum en solitario de Jimin de BTS está a punto de estrenarse!

WhatsApp no solo es un servicio de mensajería instantánea por internet, sino que también cuenta con la habilidad de ser un parámetro real de la personalidad de cada uno de sus usuarios. En este sentido, muchos de estos han comenzado a personalizar su cuenta al estilo BTS para los conciertos que el grupo dará en la CDMX.

¿Cómo activar el modo BTS en WhatsApp?

Lo primero a tener en cuenta es que WhatsApp no cuenta con una función especial para habilitar el modo BTS, aunque es posible modificar el diseño a través de fondos y temas en alusión a la banda surcoreana, misma que dará como resultado una experiencia visual sin igual para quienes son amantes de estos personajes.

Te puede interesar: ¿Por qué censuraron a BTS en el reencuentro de Friends?

ARMY 💜 seguimos apoyando con todo el comeback ARIRANG y próximos proyectos sin dejar de exigir transparencia. Compartimos un último comunicado y nuestra postura.



No compren a revendedores 💜#ArmyContraLaReventa#BTS_ARIRANG#BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY pic.twitter.com/8GtA5B8zWc — BTS ARMY MEXICO (@BTSARMY_MXCO) January 26, 2026

Si tu dispositivo es Android puedes utilizar Nova Launcher, disponible en Google Play. Aquí, lo único que necesitas es descargar tres imágenes de BTS en formato cuadrado, vertical y para personalizar el teclado. Posteriormente, tendrás que localizar el ícono de WhatsApp en la pantalla de inicio, mantenerlo presionado y seleccionar Editar.

Una vez aquí, tendrás que pulsar sobre el ícono actual para, después, ir directamente a Galerías o Fotos. Después de seleccionar la imagen de BTS en formato cuadrado tendrás que ajustar el recorte a tu conveniencia y dar clic en Listo. Así es como el nuevo ícono aparecerá en tu perfil de WhatsApp.

¿Cuándo se presentará BTS en la Ciudad de México?

Sus conciertos están más cerca que nunca, siendo estos el 7, 9 y 10 de mayo dentro del Estadio GNP Seguros, antes Foro Sol, de la Ciudad de México. Se recomienda tener cuidado con los costos de la reventa, mismos que ascienden a poco más de 100,000 pesos para disfrutar de una de las bandas más exitosas de todos los tiempos.