Así puedes ver varias veces las fotos de una sola vez en WhatsApp

Una de las funciones que más impacto positivo y negativo ha generado en los usuarios de WhatsApp es aquella en la que una persona tiene la oportunidad de compartir una imagen de una sola vista, pues después de que el receptor la observó esta desaparece por completo de la conversación que se tiene.

Tal situación ha hecho que muchas personas compartan imágenes de una sola vista para evitar, con ello, que la misma quede guardada en la conversación. Sin embargo, ¿sabías que existe un truco de WhatsApp con el cual puedes ver esta foto en distintas ocasiones? Si quieres conocer cómo hacerlo, entonces quédate con nosotros.

¿Cómo ver las fotos de una sola vez varias veces en WhatsApp?

En esencia, lo que ocurre es que el usuario manda una imagen a través del chat que tiene con otra persona, misma que, al recibirla, solo la puede ver una vez luego de abrirla. Posteriormente, el archivo no se guarda en la galería y no se puede reenviar, lo cual sugiere que WhatsApp ha bloqueado la captura de pantalla desde la aplicación.

Sin embargo, realmente es posible ver nuevamente esta imagen gracias al manejo de la caché, la cual permite ver este tipo de imágenes durante un corto periodo de tiempo. Cabe decir que, en algunos casos, el archivo no se elimina de inmediato, sino que este permanece durante unos segundos en la memoria caché de la aplicación.

Si deseas ver esta, solo tienes que entrar a los Ajustes de WhatsApp, acceder al Almacenamiento de Datos, seleccionar Administrar Almacenamiento, buscar el chat de la persona que te envió la imagen y ordenar los archivos por fechas. En teoría, la última imagen recibida será el archivo más reciente, lo cual permite que la veas durante unos minutos más.

¿En qué dispositivos no se permite este truco de WhatsApp?

Ten en cuenta que este truco de WhatsApp no es permanente ; de hecho, su funcionamiento solamente se puede realizar en sistemas operativos como Android, así como en las versiones actualizadas e instaladas de la aplicación. Del mismo modo, debes saber que esta imagen estará solo unos minutos, por lo que el tiempo corre en tu contra.