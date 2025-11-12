Crédito Infonavit: ¿Qué es el préstamo Mejoravit, cuánto te ofrece y qué requisitos pide?

La última época del año sugiere gastos importantes que no solo incluyen regalos para los seres queridos, sino también algunas modificaciones en el hogar. Ante ello, el Crédito Infonavit cuenta con un préstamo llamado Mejoravit, el cual puedes solicitar si cumples con una serie de requisitos.

El préstamo Mejoravit, perteneciente al Crédito Infonavit, forma parte de los esfuerzos del organismo para que sus clientes tengan la solvencia económica suficiente para que puedan solventar los gastos de su hogar en este cierre del año. Ahora bien, ¿cómo solicitar el préstamo? Averígualo aquí.

¿Qué es el préstamo Mejoravit, cómo solicitarlo y cuánto te entregan?

Si tu deseo es una remodelación en tu hogar, el préstamo Mejoravit funge como una buena opción dado que entrega préstamos de hasta 160 mil pesos, mismos que puedes utilizar no solo para la reparación de tu casa, sino también para el mejoramiento o, incluso, la ampliación de la misma.

Se trata de un financiamiento entregado por el Crédito Infonavit que se diseñó para los trabajadores que desean hacer modificaciones en su hogar a través de pinturas, impermeabilizantes o cambios estéticos. Ahora bien, para solicitarlo se necesita verificar que la persona cuente con una relación laboral vigente y que la vivienda tenga las condiciones suficientes para ser mejorada.

Es necesario consultar a “Mi cuenta Infonavit” y revisar el saldo de la Subcuenta de Vivienda, así como reunir la documentación requerida aquí, presentar la solicitud mediante el formato de inscripción correspondiente, esperar el proceso de evaluación y, finamente, recibir el dinero y utilizarlo en las compras para mejorar la vivienda.

¿Qué requisitos pide el Crédito Infonavit para este préstamo?

Si quieres solicitar este Crédito Infonavit, es necesario que seas derechohabiente del organismo y tener un empleo formal, así como estar registrado a la Subcuenta de Vivienda con aportaciones. Del mismo modo, es preciso no tener un crédito vigente del Mejoravit al momento de solicitar otro.