Despídete de las mochilas: esta es la nueva alternativa

Sin dudas durante mucho tiempo las mochilas tradicionales han sido utilizadas para trasladar elementos personales y por otorgar comodidad. Sin embargo, en este año se han visto reemplazadas por un accesorio que combina tecnología, diseño y personalización.

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Este año se inclina por combinar la moda urbana y el mundo tech que dan como resultado una mochila inteligente con pantalla LED integrada. Además de poder transportar objetos, tiene funciones tecnológicas que son increíbles.

¿Cuáles son las funciones de las mochilas inteligentes?

La primera característica que se destaca en las mochilas inteligentes es la integración de un panel LED a color que se ubica en el frente. Aquí se pueden reproducir imágenes, textos, emojis y animaciones.

Esta pantalla se controla desde una aplicación que es compatible con iOS y Android. Es por esto que puedes cambiar su diseño en tiempo real y adaptarlos al estado de ánimo, al contexto o incluso a un evento puntual.

La función es ideal para estudiantes universitarios, creadores de contenido, ciclistas urbanos y asistentes a recitales o ferias, donde destacar visualmente es parte de la experiencia.

Esta no es la única característica ya que también son cómodas y durables. Contienen correas ajustables y acolchadas, un panel trasero con malla transpirable para mejorar la ventilación y reducir el calor, y materiales de alta resistencia.

La mochila es muy llamativa.|X

Su tela es impermeable, mientras que las cremalleras cuentan con protección contra el agua, lo que las hace aptas para cualquier clima y uso intensivo en la ciudad. Además, cuenta con una capacidad de 21 litros, este tipo de mochila ofrece espacio suficiente para el día a día. Incluye compartimientos internos especialmente diseñados para notebooks de hasta 16 pulgadas, además de bolsillos para libros, cargadores, tablets y otros dispositivos electrónicos.

En definitiva, es el equilibrio perfecto entre espacio, organización y estética la convierte en una opción funcional tanto para el estudio como para viajes cortos o traslados diarios.