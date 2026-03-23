Guía paso a paso para activar la cámara secreta de WhatsApp
¿Sabías que WhatsApp cuenta con una “cámara secreta”? Esta no solo te ayudará a tomar fotos, sino que hará que el proceso sea mucho más acelerado.
Seguramente te ha ocurrido que, en distintas ocasiones, necesitas mandar una fotografía a uno de tus contactos de WhatsApp de manera urgente ya sea por cuestiones de trabajo, académicas, sociales o familiares. En ese sentido, ¿sabías que la aplicación cuenta con una “cámara secreta” que puedes activar fácilmente?
Sucede que entrar directamente a la aplicación puede quitarte un corto lapso de tiempo que posiblemente no tengas. Para este tipo de situaciones existe un atajo que podría llevarte directamente a la cámara secreta de WhatsApp, misma que se encuentra tanto en los dispositivos Android como iPhone. ¿Cómo activarla?
¿Cómo activar la cámara secreta de WhatsApp?
La cámara secreta de WhatsApp no es una función nueva, sino más bien una que pocos conocen. Esta se ubica dentro de los atajos del menú del celular y ayuda, entre otras cosas, a activar en un segundo la cámara trasera o frontal de tu dispositivo móvil, lo cual ayuda a ahorrar un tiempo considerable al momento de tomar una fotografía.
Si cuentas con un dispositivo iPhone, lo que tienes que hacer es mantener presionado el ícono de WhatsApp desde el menú del celular y oprimir el botón “Cámara” que se presentará en el menú secundario. Finalmente, lo último que tienes que hacer es tomar la captura que deseas y mandarla a los contactos que gustes.
Ahora bien, el procedimiento para quienes tienen Android es distinto toda vez que deberás presionar un espacio de la pantalla principal hasta que aparezca el menú secundario. Una vez aquí, tendrás que dar clic en “Widgets” y, una vez encontrado el ícono de WhatsApp Cámera, se agregará a la pantalla principal para cuando necesites tomar una foto urgente.
¿Para qué casos esta cámara oculta de WhatsApp puede funcionar?
Esta cámara oculta de WhatsApp puede servir para un sinfín de circunstancias, entre las que destacan tomar una fotografía a alguna carta o documento trascendental, para guardar un anuncio de televisión o, incluso, para conmemorar un bello momento en compañía de tu pareja o ser querido.