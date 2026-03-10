Guía paso a paso para recuperar el historial de chats en WhatsApp
Si eres fanático de WhatsApp, entonces debes saber que existe un método fácil y sencillo para recuperar el historial de tus chats. ¿Qué es lo que debes hacer?
WhatsApp ha logrado mantenerse, con el paso de los años, como una de las aplicaciones más populares a nivel internacional y como la más utilizada al interior de la República Mexicana. Lo anterior guarda consigo muchas razones, aunque una de ellas tiene que ver con las constantes actualizaciones que realiza la app de Meta.
Aunado a ello, vale decir que WhatsApp cuenta con muchos trucos que millones de usuarios aún no conocen a la perfección, y uno de estos es precisamente el método para recuperar el historial de chats si es que cuentas con un dispositivo Android. Si es así y quieres conocer más información al respecto, entonces quédate con nosotros.
¿Cómo recuperar el historial de chats de WhatsApp?
Recuperar el historial de chats de WhatsApp en dispositivos Android es una tarea más sencilla de lo que parece, pues lo único que tienes que hacer es asegurarte de tener una copia de seguridad en tu cuenta de Google. Para ello, tendrás que verificarlo mediante la app de Google One y acceder a Almacenamiento, Otros y comprobar lo anterior.
Ahora bien, si lo que quieres es restaurar tus chats desde Google Drive tienes que desinstalar y volver a instalar tu cuenta de WhatsApp. Una vez hecho esto, tendrás que abrir la aplicación e ingresar a la misma con el mismo número de teléfono para crear la copia y, posteriormente, dar clic en restaurar para recuperar todos los chats mediante Drive.
Si tu intención es reinstalar la aplicación sin restaurar tus chats, entonces tendrás que dar clic en Omitir. Del mismo modo, debes esperar a restaurar una copia de seguridad que esté vinculada al mismo número que presentaste previamente para que, así, cada uno de los mensajes se vuelvan a ver a través del apartado de Google.
¿Qué cambios tendrá WhatsApp en los chats fijados?
Dentro de los cambios que se espera que tenga WhatsApp dentro de su nuevo servicio premium aparece la posibilidad de que los chats fijados sean más de tres, cantidad que se aprecia actualmente en la versión estándar. Cabe decir que este nuevo proyecto tendrá un costo mensual, aunque no será obligatorio para todos los usuarios.