Este es el método más rápido para activar la cámara secreta de WhatsApp

WhatsApp se ha convertido en la aplicación más utilizada al interior del país con millones de usuarios activos en la actualidad, lo cual hace que la app realice constantes actualizaciones para mantener el nivel de interés de sus usuarios alto. Ahora bien, ¿sabías que existe un método rápido y efectivo para activar su cámara secreta?

Son muchos los problemas que WhatsApp ha tenido en el pasado reciente, sobre todo, en cuanto a fraudes y estafas se refiere. Por tal motivo, ahora la aplicación ha lanzado una especie de truco para olvidar estos malestares, mismo que consta en activar la cámara oculta en pasos muy sencillos y rápidos. ¿Qué es lo que tienes que hacer?

¿Cómo activar la cámara secreta de WhatsApp?

Si bien el nombre puede generar confusión, la realidad es que esta función consta de un acceso rápido que se integra al sistema de tu celular y que permite activar, en cuestión de segundos, la cámara frontal o trasera del mismo, lo cual ayuda a optimizar el tiempo cuando estás ante una urgencia mediante un chat con alguien a través de WhatsApp.

Si cuentas con un dispositivo iPhone, el acceso de esta herramienta no solo es rápido, sino que se encuentra en el ícono de la app al presionar este desde la pantalla principal. Aquí, solo deberás desplegar el menú secundario y escoger la opción llamada “Cámara”, la cual, al seleccionarla, se abre de inmediato.

Ahora bien, si cuentas con un dispositivo Android, puedes activar la cámara secreta a través de los widgets del sistema, mismos en donde el usuario deberá presionar el espacio vacío de la pantalla y seleccionar el apartado “Widgets” para, posteriormente, buscar el de WhatsApp. Aquí, lo único que hay que hacer es agregar la opción “WhatsApp Camera”.

¿Por qué es importante el uso de la cámara en WhatsApp?

WhatsApp permite mantener comunicación con muchas personas sin importar la distancia en la que se encuentren, motivo por el cual se ha vuelto una aplicación muy valiosa para cuestiones laborales a través de mensajes que, en ocasiones, necesitan de fotos o videos para realizar distintos proyectos o asuntos de emergencia.