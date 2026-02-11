¿Podrías incurrir en un delito? Estos son los mensajes que nunca debes escribir en WhatsApp

WhatsApp ha logrado convertirse en la aplicación favorita de millones de personas en México y el resto del mundo gracias a la cantidad de alternativas con las que cuenta, mismas que permiten que sus usuarios tengan una experiencia cada vez mejor al momento de ingresar a su perfil y comenzar a chatear con sus números guardados.

No obstante, y como ocurre en prácticamente todas las aplicaciones, WhatsApp cuenta con sistemas de seguridad que impiden que el usuario mande ciertos mensajes que tengan una connotación negativa. Por tal motivo, aquí conocerás los mensajes que nunca debes mandar por medio de esta aplicación si no quieres tener problemas reales.

¿Qué mensajes nunca debes mandar por WhatsApp?

Debes tener en cuenta un aspecto específico que guarda relación con las acusaciones por medio de WhatsApp en torno a que alguien escriba la imputación o un delito que haya sucedido o esté por suceder. Este hecho puede generar consecuencias legales, incluso mediante un contexto más emocional que real.

Te puede interesar: ¿Cómo filtrar conversaciones mediante WhatsApp?

Los insultos, sobre todo con tu pareja sentimental o con alguien cercano a tu familia, pueden contar con un recorrido penal si es que existen problemas a futuro con esta persona. Esta situación es similar a las amenazas que se envían mediante WhatsApp, las cuales, pese al contexto, no dejan de ser un tema de delito en instancias leves.

Finalmente, el uso de WhatsApp a través de un apartado laboral también está sujeto a observación, sobre todo, en aquellos grupos en donde se agregan a personas sin su consentimiento; además, el compartir fotos, videos o stickers con un alto contenido sexual puede generar repercusiones graves en quien los manda.

¿Cuántos métodos de comunicación tiene WhatsApp en la actualidad?

Si bien los mensajes de textos se han mantenido como el método de comunicación más popular y utilizado en WhatsApp , en los últimos meses otras formas, como los mensajes de audio, han logrado mucho impacto. Del mismo modo, no se pueden olvidar otros métodos como los videos, las imágenes y la comunicación mediante stickers.