Pagan más de 500,000 por esta moneda de 20 pesos; esta es la principal razón

La numismática es un negocio que no deja de crecer en México y, al cierre del 2025, se ha hecho popular una moneda conmemorativa de 20 pesos que, al menos en internet, tiene un valor superior al medio millón de pesos, lo que ha llamado poderosamente la atención de los coleccionistas.

Se trata de una moneda de 20 pesos que a simple vista luce común y corriente, pero que cuenta con una serie de características históricas por las cuales su dueño la promociona por poco más de 500,000 pesos. ¿Se trata de un modelo en extinción o de una estafa más de internet?

¿Cuáles son las características de esta moneda de 20 pesos?

Lo primero a tener en cuenta es que esta moneda forma parte de una colección de monedas conmemorativas de 20 pesos, por lo que tiene como característica principal el rostro de Emiliano Zapata, uno de los personajes más importantes del país. Se destaca, además, que su emisión fue en 2019; es decir, antes de la pandemia por el Covid-19.

|Mercado Libre

De acuerdo con información del Banco de México, la moneda de 20 pesos de Emiliano Zapata forma parte de la Familia C1, cuenta con un canto estriado discontinuo, un peso de 12.67 gramos y un diámetro de 30 mm; además, su forma dodecagonal ha llamado poderosamente la atención.

En el anverso se ubica el Escudo Nacional bajo la leyenda Estados Unidos Mexicanos, mientras que en el reverso se encuentra el busto de Emiliano Zapata Salazar junto a un campesino arango. Del mismo modo se ubica el mapa de la República Mexicana a la derecha del campo, un hecho estéticamente precioso.

¿Por qué su dueño pide más de 500,000 por ella?

El dueño de estas moneda de 20 pesos, misma que compartió a través de Mercado Libre, pide la módica cantidad de 570,000 a pagar a 15 meses sin intereses; sin embargo, no revela alguna cualidad única que la pecunia tenga, por lo que se recomienda asistir con un experto en numismática antes de realizar cualquier tipo de compra.