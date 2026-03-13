Mhoni Vidente revela cómo se refleja la brujería o las envidias en los sueños

Los sueños pueden tener varios significados y por medio de ellos podemos percibir cosas que pasan en la vida real como problemas, preocupaciones, temas de salud y más. La famosa astróloga Mhoni Vidente, habló recientemente sobre cómo saber si te están haciendo brujería o si alguien te envidia intensamente y esto también lo puedes descifrar con lo que sueñas, así que ponte atento y toma nota.

¿Cómo saber si te están haciendo brujería? Esto dicen los sueños

Si has soñado que te caes de diversas formas, por ejemplo de un edificio, de las escaleras o un simple tropiezo y es algo que te llega a despertar o que te deja inquieto, probablemente estés siendo víctima de brujería o alguien te está robando el espíritu, así lo revela Mhoni Vidente.

¿Qué significa soñar con ratas o viboras?

Mhoni Vidente asegura que soñar con ratas o víboras tiene un significado negativo, ya que probablemente te persigue la envidia en el trabajo; sin embargo, si sueñas con ambas cosas se trata de problemas legales o chismes fuertes alrededor de ti.

La astróloga y vidente también afirma que si sueñas con insectos, significa que tienes que eliminar las plagas de tu vida y no necesariamente se refiere a cucarachas u hormigas, sino a personas o cosas que te están afectando en tu día a día, también significa que debes cuidar tu salud.

Esto debes hacer si tienes sueños malos o pesadillas

Si tuviste un mal sueño donde pienses que probablemente te están haciendo brujería y sientas una energía negativa, Mhoni Vidente recomienda llevar a cabo los siguientes pasos: lo primero que debes hacer es prender una vela blanca o roja y reza la oración conocida como "la magnífica", posteriormente ponte agua bendita y para finalizar, coloca un vaso con sal de grano al lado de tu cama y déjalo ahí por tres días para cortar la mala energía.