Mhoni Vidente revela cómo se refleja la brujería o las envidias en los sueños
¿Presientes que te están haciendo brujería? La astróloga Mhoni Vidente nos dice como se manifiesta este tipo de rituales en los sueños.
Los sueños pueden tener varios significados y por medio de ellos podemos percibir cosas que pasan en la vida real como problemas, preocupaciones, temas de salud y más. La famosa astróloga Mhoni Vidente, habló recientemente sobre cómo saber si te están haciendo brujería o si alguien te envidia intensamente y esto también lo puedes descifrar con lo que sueñas, así que ponte atento y toma nota.
¿Cómo saber si te están haciendo brujería? Esto dicen los sueños
Si has soñado que te caes de diversas formas, por ejemplo de un edificio, de las escaleras o un simple tropiezo y es algo que te llega a despertar o que te deja inquieto, probablemente estés siendo víctima de brujería o alguien te está robando el espíritu, así lo revela Mhoni Vidente.
¿Qué significa soñar con ratas o viboras?
Mhoni Vidente asegura que soñar con ratas o víboras tiene un significado negativo, ya que probablemente te persigue la envidia en el trabajo; sin embargo, si sueñas con ambas cosas se trata de problemas legales o chismes fuertes alrededor de ti.
La astróloga y vidente también afirma que si sueñas con insectos, significa que tienes que eliminar las plagas de tu vida y no necesariamente se refiere a cucarachas u hormigas, sino a personas o cosas que te están afectando en tu día a día, también significa que debes cuidar tu salud.
Esto debes hacer si tienes sueños malos o pesadillas
Si tuviste un mal sueño donde pienses que probablemente te están haciendo brujería y sientas una energía negativa, Mhoni Vidente recomienda llevar a cabo los siguientes pasos: lo primero que debes hacer es prender una vela blanca o roja y reza la oración conocida como "la magnífica", posteriormente ponte agua bendita y para finalizar, coloca un vaso con sal de grano al lado de tu cama y déjalo ahí por tres días para cortar la mala energía.
