Pagan más de 1,000,000 por esta moneda conmemorativa de 20 pesos por su valor histórico

Este cierre del año ha servido para que muchas personas multipliquen su interés en pecunias de la numismática que se venden en mercados digitales. Un ejemplo de lo anterior es esta moneda conmemorativa de 20 pesos , la cual tiene un valor superior al millón de pesos en internet. ¿Cuál es la razón?

La numismática no es más que el estudio de las monedas y billetes que cuentan con un valor histórico o contemporáneo, mismas que, en su mayoría, tienen errores de acuñación o características que las hacen únicas o difíciles de encontrar como ocurre, en teoría, con esta moneda conmemorativa de 20 pesos.

¿Cuáles son las características de esta moneda conmemorativa de 20 pesos?

Lo primero que hay que saber es que esta moneda de 20 pesos forma parte del cúmulo de pecunias conmemorativas lanzadas por el Banco de México durante estos años. Más específicamente hablando, este producto guarda relación con el Centenario de la Constitución Mexicana.

|Mercado Libre

Según indica el Banco de México, en el reverso aparece una composición en donde se vislumbran personajes como Venustiano Carranza, Pastor Rouaix, Heriberto Jara y Francisco J. Múgica, personajes que fueron vitales en esta etapa de la historia nacional y que hacen de esta moneda una muy seguida por los coleccionistas.

De igual modo, se vislumbra la ceca “M” de la marca de la Casa de Moneda de México, así como la fecha “5 de Febrero” y los nombres antes mencionados. Finalmente, también aparece la denominación “20” y la leyenda “Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

¿Por qué su valor asciende a más del millón de pesos?

Su dueño, el cual la comparte en Mercado Libre, únicamente menciona que esta moneda conmemorativa de 20 pesos está usada , aunque no refleja más detalles en torno a por qué su valor asciende a este precio. Ante ello, se recomienda asistir antes con un experto en numismática para evitar estafas o fraudes de esta índole.