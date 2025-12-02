Pagan casi 2 MDP por esta moneda conmemorativa gracias a su doble error

El mercado de la numismática no deja de crecer en territorio mexicano, pues desde hace unos años este ha tenido un aumento significativo, sobre todo, en el apartado digital. En ese sentido, existe una moneda conmemorativa de 20 pesos por la que su dueño desea obtener casi 2 millones a cambio.

Se trata de una moneda conmemorativa de 20 pesos común y corriente que a simple vista luce como cualquier otra pero que, sin embargo, cuenta con una serie de características por las cuales su valor asciende a casi 2 millones de pesos. ¿Un objeto de colección o una estafa más por internet?

¿Cómo es la moneda conmemorativa con doble error, según su dueño?

Lo primero que tienes que saber es que esta moneda conmemorativa de 20 pesos tiene como protagonista a Emiliano Zapata Salazar, uno de los elementos más trascendentes en la historia de la Revolución Mexicana y un hecho que hace que su belleza física supere cualquier tipo de límite.

Mercado Libre

La moneda conmemorativa a la que hacemos mención forma parte de la Familia C1, tiene una forma dodecagonal, un diámetro de 30 mm, un canto estriado discontinuo y un peso de 12.67 gramos. Además, el Banco de México establece que su circulación comenzó desde el 12 de abril del 2021.

En el anverso aparece el Escudo Nacional junto a la leyenda Estados Unidos Mexicanos, mientras que en el reverso se ubica el busto del general Emiliano Zapata, mientras que al fondo figura un campesino arando la tierra. De igual forma, a la izquierda se observa la ceca de la Casa de la Moneda de México.

¿Por qué su dueño pide casi 2 millones por ella?

El dueño de esta moneda, la cual comparte en Mercado Libre, establece que la misma tiene un precio de 1,700,000 de pesos debido a que tiene un doble error de impresión, siendo uno de estos el hecho de que pesa menos. Aún así, se recomienda asistir con un experto para que sea él quien brinde más detalles al respecto.