¿La tienes? Esta es la moneda conmemorativa que más dinero vale en México en 2025, según la IA

Las monedas conmemorativas suelen ser las más buscadas por los coleccionistas porque son únicas y se imprimen muy pocas. Por eso, la moneda de 50 pesos, también conocida como el Centenario de Oro, es la que debes buscar porque es la que más dinero vale.

Según un análisis de la Inteligencia Artificial (IA), este ejemplar está entre los más cotizados en la actualidad y sin duda será así durante los próximos meses. Pero, ¿cómo puedes identificarla y cómo podrías saber su valor? Aquí te explicamos.

(ESPECIAL/BANXICO) Así es el anverso y reverso de la moneda de 50 pesos, centenario de oro.

¿Cómo es el centenario de oro de 50 pesos, según Banxico?

El centenario de oro fue acuñado en 1921, en conmemoración del primer centenario de la Independencia de México. La acuñación solo duró 10 años, pues en 1931 se suspendió la impresión de estas monedas, pero en 1943 volvieron por la creciente demanda.

Según el Banco de México, esta moneda tiene en el reverso a la Victoria Alada, que recordarás por el Ángel de la Independencia. Detrás de ella están los volcanes Iztaccihuatl y el Popocatépetl.

En el anverso, en cambio, tiene el Escudo Nacional que se usaba en la época.

Es indispensable que si se trata de una moneda conmemorativa de 50 pesos original, deba cumplir la característica de tener oro puro de 1.20565 onzas y una pureza de 0.900.

Cuánto vale un centenario de oro de 50 pesos, una de las monedas más cotizadas por los coleccionistas

De acuerdo con cotizaciones recientes del mercado numismático, esta pieza puede alcanzar valores de compra alrededor de 69,800 – 71,200 pesos mexicanos, y valores de venta que rondan los 84,000 – 86,700 pesos. Sin embargo, el precio puede variar según la cotización del oro.

En comparación, la mayoría de las monedas conmemorativas modernas o de circulación común valen muchísimo menos, por ejemplo, muchas monedas conmemorativas de 20 pesos se cotizan entre 150 y 300 pesos, dependiendo del diseño y estado.

Así que, si tienes una de estas monedas conmemorativas, pero no sabes si su estado y acuñación son valiosas, lo que puedes hacer es ir a una casa numismática para que un experto la revise. En ocasiones, es posible que allí mismo te ofrezcan una oferta por ella.