Si tienes esta moneda antigua de 1 peso, ojo, podría valer miles para los coleccionistas por un error

Una moneda antigua de 1 peso podría valer hasta $70,000 pesos gracias a un peculiar error que la vuelve única, según un vendedor de Mercado Libre. Si tienes guardadas monedas viejas, especialmente esta edición, podría ser buen momento para revisarlas.

¿Cómo es la moneda de 1 peso que podría valer miles?

Se trata de la moneda de 1971 con el rostro de José María Morelos y Pavón. De acuerdo con el Banco de México (BANXICO), comenzó a circular en 1970 y hoy está descontinuada.

(ESPECIAL) Este es el precio de la moneda de 1 peso que tiene un supuesto error.

En el anverso aparece el Escudo Nacional, como en todas las monedas mexicanas. En el reverso muestra el perfil de Morelos acompañado de la leyenda “Un peso”, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México (“M°”). Este modelo se distingue también por su marco liso.

Numista, un portal especializado en monedas, detalla sus características técnicas:

Peso: 4.18 gramos

4.18 gramos Composición: bronce

bronce Diámetro: 29 mm

29 mm Acuñación: mecanizada

¿Por qué esta moneda de 1971 vale tanto?

El vendedor, originario de Iztapalapa, afirma que su ejemplar tiene un error de impresión, lo que la convierte en pieza de colección. Aunque no especifica el tipo de error, los especialistas en numismática señalan que estas fallas pueden elevar el valor de una moneda de forma considerable.

(ESPECIAL/ Heritage Auctions) Así es la moneda de 1 peso de 1971.

Los errores más comunes suelen surgir durante la acuñación: doble troquel, fallas en la impresión del año, en el valor o desalineaciones. Cualquiera de estas anomalías puede volver una pieza común en un objeto sumamente codiciado.

Sin embargo, es conveniente revisar si se trata de una moneda real de colección. Por eso, es importante revisarla con un especialista.

¿Dónde vender monedas antiguas valiosas?

Si quieres conocer el valor real de esta u otras monedas antiguas, lo ideal es acudir con especialistas en casas numismáticas de la Ciudad de México o de tu región.

Allí evaluarán tus piezas con criterios técnicos y podrán decirte si realmente posees una moneda valiosa. De esta manera, puedes evitar caer en estafas o engaños. Así que es momento de desempolvar tus monedas viejas y ver lo que realmente valen.