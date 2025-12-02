Se confirma corte de luz por parte de CFE este martes 2 de diciembre

La Comisión Federal de Electricidad anunció que realizarán trabajos de mantenimiento en una zona que requiere de modernización para que el servicio mejore en el futuro. Por ello, la propia empresa advirtió al noroeste del país del corte de luz que se efectuará por diversas horas, esto para las labores requeridas. Esta es la información para prepararse este martes 2 de diciembre de 2025.

¿Dónde ocurrirá el corte de luz anunciado por CFE?

Con el paso de los años, la infraestructura requiere de una modernización para ofrecerle a los ciudadanos el mejor servicio. Ante eso, el sistema de luz ha sufrido modificaciones y de manera continua se anuncian cortes para trabajar en la modernización del servicio, tal como se indicó en esta zona del estado de Sinaloa.

Lo dicho por la propia instancia de servicio de electricidad, es que se requiere de varias horas de cese del servicio, esto con la finalidad de la realización de los trabajos de mantenimiento. Allí se pondrá y conectará el seccionador de una línea de media tensión subterránea, esto en un circuito de una subestación de Navojoa.

¿A qué hora será el corte de luz en esta zona de Navojoa?

Según lo informado por los distintos medios de CFE, este corte en el fraccionamiento Pradera Dorada ocurrirá desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Por ello, se recomienda cargar aparatos necesarios para el día como celulares, tabletas, laptops y demás.

En ese sentido, parte de las recomendaciones también tienen como foco principal el cuidar los electrodomésticos como microondas, televisores, refrigeradores o demás aparatos electrónicos que puedan sufrir daños con los posibles cambios de voltaje. Por ello, si es posible, se deben mantener desconectados es la solución idónea.

Y por cualquier situación extra, siempre se recomienda tener a la mano linternas para alumbrar, aunque en un panorama ideal no serán necesarias. En ese sentido, se deben evitar las velas por riesgos de incendios con este tipo de alumbramientos.