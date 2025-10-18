CFE confirma corte masivo de luz para estos usuarios

En el mes de octubre se registraron fuertes lluvias en distintos sectores de México. Como consecuencia de esto es que hay graves daños como por ejemplo cortes de luz masivos en al menos cinco estados.

Fuertes lluvias en CDMX han dejado grandes afectaciones en Gran Canal [VIDEO] Las fuertes lluvias que se han presentado en la CDMX han dejado varias inundaciones y causado grandes afectaciones, principalmente en la avenida Gran Canal.

Desde la Comisión Federal de Electricidad (CFE), han confirmado que a mediados de octubre, miles de usuarios permanecen sin servicio eléctrico por los estragos de las precipitaciones.

Por el momento la CFE, ha confirmado un corte de luz masivo en varios sectores de México debido a que las fuertes lluvias y vientos que han afectado a diversas infraestructuras. La problemática ha sido significativa, dañando a cientos de miles de usuarios en al menos cinco estados de la región Oriente y Golfo de México.

¿Cuáles son los estados con corte de luz masivo?

Actualmente los estados que han registrado la gran mayor cantidad de usuarios afectados por el corte de luz masivo, han sido Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Es por esto que la directora de la CFE, Emilia Calleja, ha manifestado que por el momento hay 19 mil 700 personas que no cuentan con servicio eléctrico. Lo positivo en este caso es que los avances del restablecimiento ha avanzado un 93 por ciento.

De todos los afectados que se habían registrado,208 mil 131 usuarios han sido reconectados en los cinco estados más afectados por las lluvias. Sin embargo todavía hay

personas que están afectadas y se divide en:



Veracruz:9 mil 338 usuarios

Hidalgo:7 mil 263usuarios

Puebla:2 mil 942usuarios

Querétaro:son alrededor de 157

¿Cómo reacciona la CFE ante imprevistos y desastres naturales?



Con rapidez, coordinación y compromiso.



Activamos protocolos, movilizamos brigadas y trabajamos 24/7 para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. #TemporadaDeHuracanes #OrgulloCFE pic.twitter.com/RxcoG1C8JT — CFE_Contigo (@CFE_Contigo) June 18, 2025

“Con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional vamos a mover 35 plantas para transportarlas vía aérea a los lugares donde aún no hemos logrado acceder vía terrestre”, manifestó la directora.

Durante este mes, la CFE sigue realizando operativos de emergencia que tienen como objetivo finalizar el restablecimiento del 100% del servicio de luz a los usuarios. Las condiciones adversas que se han registrado pues causaron graves daños en las líneas de transmisión, subestaciones y postes.

