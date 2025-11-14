SEP confirma 2 fines de semana LARGOS antes de Navidad 2025; ¿cuándo caen?

La Navidad se acerca cada vez más, una celebración que permite que todos los integrantes de familia se unan para disfrutar de una festividad por demás espectacular. En ese sentido, ¿sabías que los alumnos afiliados a la SEP disfrutarán de dos fines de semana largos antes de esta fecha?

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su calendario escolar 2025 - 2026, confirmó que las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán dos fines de semana largos antes de la llegada de la Navidad, periodos que también son conocidos como “puentes” o “megapuentes”.

¿Cuáles son los dos fines de semana largos que habrá antes de Navidad, según la SEP?

De acuerdo con las autoridades educativas de la República Mexicana, los estudiantes de nivel básico afiliados a la SEP tendrán su primer fin de semana largo en los próximos días, cuando disfruten de un asueto estudiantil que irá desde el 14 y hasta el 17 de noviembre del 2025.

Cabe mencionar que el viernes 14 de noviembre los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no asistirán a las aulas dado que en este día se llevará a cabo la descarga de calificaciones. En ese sentido, el lunes 17 tampoco habrá clases debido a la reprogramación por el aniversario de la Revolución Mexicana en el país.

El siguiente fin de semana largo llegará solo unos días después, cuando se lleve a cabo la última Junta de Consejo Técnico Escolar del año 2025. Aquí, el calendario de la SEP establece un día de asueto estudiantil, el cual se programó para el viernes 28 de noviembre.

¿El calendario escolar establece algún puente para diciembre del 2025?

A diferencia de lo que ocurre con noviembre y sus dos fines de semana largos, el calendario de la SEP no establece algún día de asueto estudiantil para los alumnos en diciembre del 2025. No obstante, será en esta fecha cuando inicien las vacaciones de invierno, programadas para iniciar el próximo 22 del mes antes mencionado.