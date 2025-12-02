Los lugares donde te puedes vacunar GRATIS contra el Covid-19 en diciembre del 2025

La temporada de frío en el país se ha convertido en una de las más intensas de los últimos años gracias al descenso de temperaturas que ha afectado a varios estados de México. Ante ello, vale conocer los lugares en los que te puedes vacunar completamente gratis contra el Covid-19, al menos, en la CDMX.

Las vacunas gratis se han vuelto una constante en el centro del país, y más a raíz de la llegada del Coronavirus en México. Si crees que tienes influenza o Covid-19, o conoces a alguien que se puede contagiar debido a sus enfermedades, aquí conocerás una lista de lugares en donde puedes vacunarte completamente gratis.

¿En dónde vacunarte gratis contra el Covid-19 en la CDMX?

La vacuna contra el Covid-19 y la influenza se estará colocando de manera gratuita en diciembre del 2025 a menores de 5 años, así como a los adultos mayores, personal de salud, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas, por lo que si formas parte de este grupo deberás prestar atención.

Recuerda que el horario para recibir las vacunas gratis será de 9 de la mañana a 3 de la tarde en cada uno de los módulos antes establecidos a través de tres pilares fundamentales: Estabilidad del sistema de salud, salud y protección comunitaria. Ahora bien, ¿en dónde se encuentran estos lugares?

De acuerdo con información del portal Terra, existe una lista en donde se pueden revisar los módulos de la CDMX, destacando prácticamente uno en cada una de las alcaldías de la capital. Si quieres conocer todos los lugares a donde puedes asistir, según los Servicios de Salud Pública, solo debes darle clic a este enlace.

¿Cuáles son los síntomas más característicos del Covid-19?

Además de tos y estornudos constantes, el Covid-19 cuenta con síntomas bastante establecidos como el dolor de cabeza y garganta, la pérdida del gusto y el olfato, dolores en el pecho, cuerpo cortado, malestar general y posible falta de oxigenación, por lo que es preciso prevenir cualquier situación al respecto.