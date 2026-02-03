WhatsApp: Conoce las mejores 3 funciones ocultas que te ahorrarán tiempo

El 2026 se perfila para ser uno de los años más importantes en el pasado reciente de WhatsApp , la aplicación más importante que México tiene en la actualidad. Ante este hecho, no está de más que conozcas cuáles son las mejores tres funciones ocultas que la aplicación tiene y que deberías usar a partir de ahora.

Como sabes, WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea más importante que existe en la actualidad, por lo que son millones de personas las que usan la app de manera diaria. Conscientes de esto hecho, los organizadores de la aplicación han lanzado algunas funciones en el pasado, mismas que muchos no conocen hasta ahora.

¿Cuáles son las 3 funciones ocultas de WhatsApp que debes conocer?

Transcripción de Audios: Posiblemente, la función más popular que hay hasta ahora y la que más tiempo te ayudará a ahorrar. Se trata de un truco con el que WhatsApp permitirá transcribir los mensajes de voz que te lleguen, por lo que solo deberás ir a Ajustes, luego Chats y, posteriormente, Transcripción de Mensajes de Voz.

Mensajes Fijados : Ya sea a través de chats individuales o grupales, es posible fijar hasta tres conversaciones en la parte superior de tu WhatsApp . Con esta función es posible que tengas a primera vista los chats más importantes para ti, ya sea en un plano amoroso, familiar, social o laboral.

: Ya sea a través de chats individuales o grupales, es posible fijar hasta tres conversaciones en la parte superior de tu . Con esta función es posible que tengas a primera vista los chats más importantes para ti, ya sea en un plano amoroso, familiar, social o laboral. Responder a los Mensajes sin Abrir el Chat: Se trata de una función en donde, mediante las notificaciones, puedes responder directamente los mensajes que recibas sin la necesidad de abrir tu cuenta de WhatsApp, hecho que beneficia a las personas que no desean perder mucho tiempo con estos pasos.

Buscar por fecha y no por palabra, ¿la mejor función de WhatsApp?

Algunos expertos coinciden en que esta es la función más interesante que WhatsApp ha tenido en los últimos años, pues a partir de hace unos meses la aplicación le permite al usuario buscar los mensajes a través de palabras clave y, posteriormente, la fecha, lo cual permite que la búsqueda sea más clara y concisa.