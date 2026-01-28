¿WhatsApp comenzará a cobrar a sus usuarios? Esto es lo que se sabe hasta ahora
WhatsApp ha dado a conocer la posibilidad de empezar a cobrar a sus millones de usuarios a lo largo del 2026. Esto es todo lo que se sabe hasta el momento.
Una de las razones por las cuales WhatsApp se ha convertido en la aplicación favorita de millones de mexicanos por igual deriva de la forma tan sencilla en cómo dos o más personas, sin importar la distancia, se pueden comunicar a través de mensajes de texto, notas de voz, imágenes, videos o, incluso, emojis y stickers.
La situación ha hecho que decenas de millones de personas en México tengan una cuenta activa que utilizan prácticamente a diario. Y, bajo esta premisa, en internet ha comenzado a surgir el rumor en torno a la posibilidad de que WhatsApp comience a cobrar a sus usuarios ante una serie de limitaciones. ¿Qué hay de cierto en esto?
¿WhatsApp comenzará a cobrar a sus usuarios?
Como seguramente has notado, desde hace algunos meses WhatsApp ha modificado su feel principal a través de algunos anuncios publicitarios que en el pasado no se veían. Esto ha hecho que algunos usuarios muestren su enojo, pues tal situación, hace un tiempo, era ajena a sus respectivas cuentas personales.
@xataka WHATSAPP tendrá ANUNCIOS dentro de la APP 🤔 #whatsapp #noticias #meta #facebook #instagram ♬ LoFi Hip Hop Commercial - Milan Paloyannidis
Bajo este contexto, el portal WabetaInfo recientemente señaló que uno de los planes de Meta es comenzar a cobrar a los usuarios que no desean ver estos anuncios, un hecho que cambiar por completo la forma en cómo la aplicación se ha vuelto viral considerando que, a diferencia de otras, no cuenta con un costo mensual.
La fuente menciona que el pago sería mediante un plan de suscripción opcional que eliminaría tajantemente todos los anuncios de la aplicación. Esta suscripción, en teoría, tendría un precio mensual de cuatro dólares (alrededor de 80 pesos al tipo de cambio actual), mismos con los cuales se eliminarían estos molestos anuncios al momento de entrar a WhatsApp.
¿Este cambio en WhatsApp ya es oficial?
La respuesta, en estos momentos, es no. Sin embargo, la novedad se mostró a través de la versión 2.26.3.9 de la beta de WhatsApp para Android , lo cual sería un indicio claro de la intención de Meta por buscar un aliciente económico importante de cara a los próximos meses del año 2026.