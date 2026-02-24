WhatsApp: Guía paso a paso para escuchar notas de audio sin abrir el mensaje
Si eres fanático de WhatsApp y cuentas con muchos usuarios que te mandan notas de audio, aquí conocerás el método para escucharlos sin abrir el mensaje.
Una de las razones por las cuales WhatsApp se ha convertido en la aplicación más utilizada dentro de la República Mexicana guarda relación con la facilidad que dos o más personas tienen para comunicarse sin importar su distancia, esto mediante las incontables opciones que la plataforma entrega.
Una de ellas es precisamente la comunicación mediante las notas de audio o mensajes de voz, mismas que se han convertido en la segunda más importante solo debajo de los mensajes de texto. Ahora bien, ¿sabías que puedes escuchar estas notas sin la necesidad de abrir tu mensaje mediante tu cuenta de WhatsApp?
¿Cómo escuchar tus notas de audio sin abrir el mensaje de WhatsApp?
WhatsApp no es más que un servicio de mensajería instantánea por internet que tiene la capacidad de comunicar a dos o más personas sin importar la distancia entre ellos. Bajo este contexto, existen usuarios que mandan notas de voz esperando que el remitente sea el único que la escuche para que la conversación se mantenga solo entre ambas personas.
Se trata, entonces, de una especie de método de seguridad y privacidad con el cual WhatsApp le permite a sus usuarios escuchar la nota de voz sin la necesidad de abrir la cuenta personal. Para ello, lo único que tienes que hacer es ingresar al administrador de archivos de tu dispositivo móvil y buscar la carpeta de la app
Una vez aquí, el siguiente paso es seleccionar la opción Media y, posteriormente, ingresar a la carpeta llamada WhatsApp Voice Notes. Estando en este apartado, abrirás la carpeta en la fecha más reciente, seleccionarás el archivo de audio mediante el reproductor del dispositivo y, así, podrás escuchar el mensaje del destinatario.
¿Por qué escucharías un audio sin abrir tu cuenta de WhatsApp?
Tal y como se mencionó en párrafos anteriores, distintos usuarios han optado por esta opción a fin de no tener que mostrar a las demás personas las conversaciones que tienen con algunos contactos guardados en su dispositivo, lo cual ha hecho que dicha opción se convierta en una de las favoritas de ciertas personas.