6 ideas de outfits estilo boho chic para Coachella 2026; lucirás vintage y bohemia

Uno de los festivales de música más esperados del año ya llegó y se viene su segunda fecha del 17 al 19 de abril. Además de ser un momento para disfrutar de tus artistas internacionales favoritos, es una gran oportunidad para sacar tu lado stylist y crear un outfit icónico que no pase desapercibido.

Una de las grandes tendencias en este 2026 es el estilo boho chic y para esta edición del Coachella es de los atuendos más vistos, pues son cómodos, hermosos y frescos. Si estás en busca de inspiración para un look brillante, mira estas opciones.

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Outfits boho chic para Coachella 2026

|Crédito: Pinterest

Vestido: Si quieres recrear este outfit, tu base debe ser un vestido en tono café y unas botas largas cómodas, para complementar lleva accesorios; una bolsa pequeña, un cinturón de discos metálicos o coin belt.

Falda: Si amas el estilo boho chic, este atuendo es perfecto. Opta por una falda y blusa blanca, suma un chaleco color camel y botas que combinen con la paleta de colores. Complementa el outfit con lentes de sol y una bolsa donde lleves lo necesario.

Mezclilla: Si quieres sentirte fresca en Coachella 2026, elige un short de mezclilla, botas vaqueras largas, un top de tono neutro y la prenda que le dará el toque es un kimono boho.

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Hippie: Este outfit es uno de los favoritos, ya que es el más fácil de hacer. Necesitas unos jeans de mezclilla en corte campana, una blusa fresca y unas botas de punta larga para estilizar y alargar tu figura. Como complemento puedes usar una bolsa mediana, un cinturón grande y un kimono boho.

Vestido en transparencias: Si eres fanática del color negro y quieres lucir bohemia en Coachella, lleva una falda o short de base con una blusa básica y botines. Por encima lleva un vestido negro, fundamental para crear este maravilloso atuendo.

Pantalón en transparencias: Para recrear este outfit, te sugerimos llevar un top y un short básico, el cuál subirá de nivel cuando agregues el pantalón transparente. Si quieres elevar aún más tu estilo, suma un cinturón de monedas, sombrero y gafas de sol.