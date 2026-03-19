Guía para saber si alguien entró a tu cuenta de WhatsApp; así puedes evitarlo

La llegada de un nuevo año ha traído, en consecuencia, nuevos métodos para que los ciberdelincuentes aprovechan la información que existe en internet para generar fraudes y estafas. En ese sentido, es preciso que conozcas si una persona entró a tu cuenta de WhatsApp, así como el método para evitarlo.

WhatsApp se ha convertido en una de las plataformas más utilizada a nivel mundial, y en México son millones de personas las que utilizan esta aplicación de manera diaria, lo cual aumenta en automático las estafas en ella. ¿Sabías que existe una forma de saber quién entró a tu cuenta?

¿Cómo saber si alguien entró a mi cuenta de WhatsApp?

Una persona ajena a tus conocidos que ingresa a tu cuenta de WhatsApp tiene la libertad de conocer información respecto a los mensajes enviados y recibidos que has mandado, así como a una lista de contactos completa, documentos recibidos, archivos multimedia y, por supuesto, claves de inicio de sesión de tu perfil.

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Es así como los ciberdelincuentes tienen la oportunidad de acceder a cualquier chat que esté vinculado con tu dispositivo a través de la opción de “Cuentas de WhatsApp”. Por tal motivo, si quieres evitar esta situación lo primero que debes hacer es ingresar a tu perfil e ir directamente a los tres puntos que se ubican en la parte superior derecha.

Una vez aquí, tendrás que seleccionar la opción de “Dispositivos Vinculados”, misma que se encuentra en el menú de Ajustes. Aquí, WhatsApp te permitirá vislumbrar la lista de dispositivos en donde tu cuenta se encuentra activa, por lo que si ubicas alguna que no reconoces, solamente tienes que dar clic en “Cerrar Sesión” para desactivarla.

¿Cuántas personas notaron que sus cuentas fueron revisadas por otros usuarios?

De acuerdo con información del portal Hipertextual, fueron alrededor de 56,000 los usuarios que notaron cómo otras personas entraron a sus cuentas de WhatsApp. Del mismo modo, la firma de seguridad Koi Security fue la encargada de detectar el malware que ayudó a que los ciberdelincuentes ingresaran a estas cuentas.