Este es el error que marca WhatsApp: ¿tus datos están en peligro?

En los últimos días WhatsApp se ha convertido en tendencia en las redes sociales debido a uno de los descubrimientos que, de acuerdo con expertos, sería de los peores en la época moderna de la aplicación de Meta, mismo que tendría que ver directamente con la protección de datos de los millones de usuarios alrededor del mundo.

Se trata de un fallo que WhatsApp tuvo recientemente y que ha hecho que algunas personas, por el miedo que sugiere ser espiadas o robadas a través de la ciberdelincuencia, hayan tomado la decisión de modificar sus ajustes en cuanto a seguridad y privacidad se refiere. ¿Qué es lo que ocurrió con la aplicación?

¿Qué pasó con WhatsApp y por qué tus datos podrían estar en riesgo?

De acuerdo con información de Project Zero, WhatsApp ha permitido un ataque que gira en torno a los grupos y, a su vez, a la descarga automática de los archivos multimedia. Y es que, bajo esta medida, el ciberdelincuente tiene la oportunidad de infectar tu dispositivo y extraer la información de él sin que te des cuenta.

El fallo principal es que, de acuerdo con la fuente, esto puede ocurrir si cuentas con los permisos necesarios activos en tu WhatsApp. Todo surge mediante la pregunta “¿Quién puede añadirme a los grupos?”, misma en la que este ser ingresa a un chat grupal sin su permiso explícito. Una vez aquí, la persona toma los contactos del usuario y los añade al grupo en cuestión de minutos.

Una vez que todos están adentro, el ciberdelincuente envía una fotografía por el chat que está infectada de un virus, por lo que aquellos usuarios que tengan activada la opción de descarga automática pueden ser vigilados por este personaje e, incluso, pueden sufrir el robo de sus datos sin que realmente lo noten durante varios segundos.

¿Qué ha hecho WhatsApp para evitar este problema?

La aplicación menciona que ha hecho una serie de cambios para que este método no se realice de forma tan sencilla; sin embargo, si deseas más protección únicamente debes ir a los Ajustes de WhatsApp en el apartado de Privacidad . Una vez aquí deberás seleccionar Grupos, después Mis Contactos, Almacenamiento y Datos y, finalmente, desactivar la descarga automática.