WhatsApp planea entrar al negocio infantil con cuentas para niños; ¿qué tendrán permitido?

El interés de WhatsApp por acaparar la mayor parte del mercado es real, y en este 2026 podría confirmarse tal situación a través de una planeación que involucra la llegada al negocio infantil a través de cuentas para niños y padres de familia. Si quieres conocer más información al respecto, quédate con nosotros.

Como sabes, WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea más importante y utilizado que existe en México gracias a sus millones de usuarios, mismos que hacen uso de la aplicación de Meta para mantenerse en constante comunicación no solo en el apartado social y familiar, sino también laboral y amoroso.

¿WhatsApp planea cuentas para niños y padres de familia?

El portal Excelsior establece que WhatsApp se encuentra trabajando en el desarrollo de cuentas secundarias cuyas funciones de control parental son su característica principal. En otras palabras, con estas cuentas los padres de familia podrán limitar los mensajes y llamadas que sus hijos reciban mediante la aplicación.

Este desarrollo incluye, además, la oportunidad de los padres de acceder a las configuraciones de privacidad y, con ello, recibir las actualizaciones de la actividad de los menores de edad, esto considerando que en la actualidad las condiciones de servicio de WhatsApp establece que su app puede ser utilizada solo por personas de 13 años o más.

Consciente de esta situación, WhatsApp ha comenzado con el desarrollo de una opción con la que los padres podrán tener un mayor control respecto a lo que sus hijos observan en la app, sobre todo considerando el aumento en el nivel de estafas y fraudes que los usuarios han vivido, al menos, en los últimos años.

¿A partir de cuándo entra esta función de WhatsApp?

Cabe mencionar que, hasta el momento, no existe una fecha oficial para la llegada de esta nueva función de WhatsApp , por lo que habrá que estar atentos a las nuevas actualizaciones de Meta, según detalla el portal especializado WaBetaInfo. En esencia, la función afectará distintos apartados como el acceso a configuraciones de privacidad, la limitación de mensajes y llamadas y el recibo de actualizaciones a la app.