Estas son las razones por las cuales no puedes ver la foto de tus contactos en WhatsApp

WhatsApp ha logrado establecerse como una de las aplicaciones más utilizadas en México y el resto del mundo gracias a la versatilidad que tiene al momento de comunicar a dos o más personas mediante los mensajes de texto, lo cual permite que los usuarios tengan interacción sin importar la distancia que haya entre ellos.

No obstante, y como ocurre con todo tipo de aplicaciones, WhatsApp no es ajena a las curiosidades que existen en torno a su forma de establecerse para con sus usuarios. Dicho lo anterior, aquí conocerás las razones por las cuales no puedes ver la foto de tus contactos pese a tenerlos agregados. ¿A qué se debe esta situación?

¿Por qué no puedes ver las fotos de tus contactos en WhatsApp?

Lo primero a tener en cuenta es que el hecho de no ver la foto de tu contacto no sugiere automáticamente que este te ha borrado de WhatsApp, por lo que hay que tener cautela con esta información. No obstante, esto sí puede significar una pista de lo que ha ocurrido con esta persona y su decisión de no contar con una foto de perfil.

Del mismo modo, WhatsApp cuenta con métodos de visibilidad estrictos, lo cual sugiere que la persona puede decidir quién de sus contactos observa -y quién no- su foto de perfil. Dicho lo anterior, es posible que este usuario haya ajustado su privacidad, lo cual hace que no todas las personas, entre ellas tú, sean elegibles para ver su foto.

Si el contacto que tienes está mal guardado, o bien, si la persona escribió desde un número distinto con doble SIM o una línea nueva, es posible que su foto de perfil no aparezca en tus mensajes de WhatsApp. Finalmente, también existe la opción de que este sujeto te haya bloqueado o, bien, haya decidido eliminarte de sus contactos.

¿Cómo eliminar a tus contactos desde WhatsApp?

Si tu deseo es eliminar a alguno de tus contactos de WhatsApp, lo único que tienes que hacer es dirigirte a la zona de contactos que tiene en tu dispositivo celular, buscar el nombre de la persona, eliminar el contacto y, en automático, este desaparecerá de tu cuenta. Otro método es bloquearlo desde la app, aunque con esto el contacto permanecerá en tu memoria.