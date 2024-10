Shakira advierte que lanzará varios álbumes para sanar su ruptura con Piqué

Una de las rupturas amorosas más mediáticas de los últimos años ha sido sin duda la de Shakira y Gerard Piqué, quienes se separaron hace poco más de dos años por motivos que hasta la fecha siguen siendo desconocidos.

Sin embargo, se armó un gran revuelo por la aparición de Clara Chía Martí, actual pareja del exjugador del FC Barcelona que fue señalada de haber sido la tercera en discordia entre la colombiana y el español.

¿Qué dijeron Piqué y Shakira?

Después de poco más de dos años de separados, Piqué y Shakira han roto el silencio y cada uno ha dado pequeñas pistas sobre su separación. Gerard dijo recientemente que la cosas que se contaron no fueron exactamente como ocurrieron.

“Siempre he estado muy tranquilo; es decir, sé que en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. La verdad no está contada de la manera que ha sido”, declaró.

Posteriormente, Shakira no se quedó callada y le lanzó una serie de dardos envenenados al exfutbolista y padre de sus hijos, asegurando que “el amor de pareja me defraudó”.

¿Shakira lanzará más discos para sanar?

Una vez más la cantante colombiana ha reafirmado su sentir, y en entrevista para GQ señaló que su proceso de sanación será largo y le llevará varios álbumes, dejando en claro que su proceso de catarsis no terminará con “Las Mujeres Ya No Lloran”, sino que serán más discos. Recordemos que su actual sencillo incluye temas como “Te Felicito”; “Monotonía”; “El Jefe” y “Sessión 53”, los cuales están dirigidos a Gerard Piqué.

“Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música. Era mi forma de sanar. Y continúo. El duelo es un proceso que no es lineal. Está lleno de picos y valles”.

“El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará unos álbumes! Es mentira que con ‘Última’ me iba a sacar todo de encima. Siempre hay que escarbar”, recalcó Shakira.

¿Shakira está negada al amor? “El amor de pareja me defraudó. Afectó mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento al menos, que haya perdido la confianza en el otro”, añadió la colombiana.



Recordemos que, tras su ruptura con Piqué, Shakira fue vinculada sentimentalmente con Lucien Laviscount y Lewis Hamilton; no obstante, ha permanecido soltera. “No puedo decir que soy una escéptica absoluta del amor. Existe, pero para un grupo selecto de gente”.