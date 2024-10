Shakira le responde a Piqué: “El amor de pareja me defraudó”

La ruptura de Gerard Piqué y Shakira fue hace poco más de 2 años; sin embargo, sigue dando de qué hablar, sobre todo ahora que el exjugador del FC Barcelona rompió el silencio. Pero, ¿qué le contestó la colombiana?

Piqué habló sobre su separación de Shakira

A través de una entrevista para CNN en Español, Gerard Piqué explicó cómo ha lidiado con las críticas que ha recibido tras haberse separado de Shakira y de que se hiciera pública su relación con Clara Chía, además de las canciones que Shakira presuntamente le dedicó en su disco “Las Mujeres Ya No Lloran”.

“Siempre he estado muy tranquilo; es decir, sé que en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. La verdad no está contada de la manera que ha sido”, declaró.

“Lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad. Entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piensa que soy de una manera o de otra, libtertad de expresión”, agregó.

¿Piqué está feliz sin Shakira? Por último, Piqué mencionó que las polémicas no le afectan, pues se enfoca más en las cosas buenas que le han dejado su carrera profesional y su vida.

“Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado. La vida que he tenido y jugar en el club de mi vida que es el Barcelona durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, unos amigos que los conservo desde el colegio, me hace que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio. Hay que disfrutar de la vida que al final esto dura dos días”, finalizó.

¿Cómo respondió Shakira?

Después de esto, la colombiana no se quedó callada y le volvió a lanzar una serie de dardos envenenados al padre de sus hijos, asegurando que “el amor de pareja me defraudó”.

La colombiana de 47 años reveló que su duodécimo álbum de estudio titulado “Las Mujeres Ya No Lloran” refleja su proceso de sanación tras su mediática separación del padre de sus hijos, Piqué.

“Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música. Era mi forma de sanar. Y continúa siendo”, dijo.

¿Cómo ha logrado salir adelante?

Shakira reveló que sus amigos han sido su apoyo ahora que se mudó a Estados Unidos. “La vida me quitó un marido pero me dio tantos amigos. Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos. Algo tuve que haber hecho bien la vida para tener tante gente que me quiere. El proceso de sanación es largo y me va a llevar varios álbumes”.