Shakira agradece a México por su apoyo tras ruptura con Piqué (VIDEO)

Shakira dio inicio a la serie de conciertos en la Ciudad de México correspondientes a su gira “ Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ”. El pasado miércoles 19 de marzo, se presentó por primera vez en el 2025 en la capital del país, dejando un gran sabor de boca a sus fans. Sin embargo, también aprovechó la oportunidad para agradecer al país entero por su apoyo cuando terminó su relación con Gerard Piqué.

¿Cómo agradeció Shakira a México por su apoyo tras ruptura con Piqué?

Fue durante su concierto que en el Estadio GNP Seguros en la CDMX que Shakira sorprendió a todos con unas palabras de agradecimiento hacia los mexicanos por todo el apoyo que ha recibido a la largo de sus carrera, pues como recordemos, ha sufrido muchos altibajos, gran parte tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.

En su show, en donde interpretó su éxito de antaño “Ciega, Sordomuda” pero en versión mariachi, la cantante colombiana indicó lo siguiente: “Esta es una de las fechas más especiales de toda esta gira. Es la primera de siete noches en esta ciudad que tantas alegrías me ha dado”, expresó.

Además, señaló estar en deuda con el país, ya que sus fans de México siempre estuvieron para ella en sus momentos más complicados: “Estos años no han sido nada fáciles para mí. Estoy en deuda con ustedes porque cuando necesité que alguien creyera en mí, ustedes lo hicieron. Cuando necesite fuerzas, ustedes me las dieron. Cuando sentí el desamor, ustedes me arroparon. Les debo tanto”, sentenció.

¿Qué pasó entre Shakira y Gerard Piqué?

Cabe recordar que, después de 12 años juntos, Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación en junio de 2022. Tras esta noticia, comenzaron rumores de infidelidad por parte del español con una mujer más joven llamada Clara Chia Martí . A partir de ahí, la colombiana comenzó a vivir un mar de controversias, incluso, llegó a enfrentar problemas legales por culpa de Piqué.