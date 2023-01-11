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FOTOS | Se filtró la letra de la canción de Shakira y BZRP. ¡Le tira con todo a Piqué!

La nueva canción de Shakira con BZRP, ¡es una tiradera dura contra Piqué! ¡Se filtró la letra de la canción que aún no se lanza! Te contamos.

Por: Tv Azteca

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