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FOTOS | Estas son las mejores frases de Shakira en su nueva canción con BZRP.

La nueva canción de Shakira com BZRP es una tiradera a Piqué... Te compartimos las mejores frases de la sesión # 53 del productor argentino.

Por: TV Azteca

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