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FOTOS | Shakira se viste de diablita para Halloween y presume cómo decoró su hogar

La cantante celebró por todo lo alto Halloween y lo hizo ataviada en un sensual traje. Todos los detalles en las fotos.

Por: TV Azteca

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