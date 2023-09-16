Así luce la estatua monumental que tendrá Shakira en su natal Barranquilla

Bueno, están viendo el modelado en un 70 por ciento de la escultura de Shakira

Shakira será honrada en su natal Barranquilla, Colombia, con una monumental estatua de más de 6 metros de altura, cuyos detalles dio a conocer en entrevista exclusiva con Ventaneando, el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo.

Tenía dos ideas, la primera poder resaltar a Shakira, una mujer que le ha dado tanto al caribe, que nos ha puesto a la vanguardia de la música, de la cultura, pero también que le ha mostrado nuestras costumbres, al mundo entero y, segundo darle un espacio los que aman a Shakira, que pudieran venir a Barranquilla a contemplarla

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¿Quién eligió la imagen de la colombiana?

Y reveló que fue la propia Shakira, quien eligió la imagen en la cual se basará el monumento, se trata de la que usó durante la campaña de lanzamiento de su perfume.

Mi equipo y ella, se tomaron el trabajo de escoger una imagen que la representara en su carrera, en sus momentos y que fuera esencialmente ella, ha sido un trabajo de colaboración en donde ha estado muy atenta

Gino Márquez, el escultor de la figura, reveló lo difícil que le ha sido plasmar la sensualidad de Shakira en su obra.

Como lo que yo quiero representar en ella, es su sensualidad, el movimiento, la música, me dediqué mucho a la parte anatómica de las piernas, de los muslos, de los pies, que es lo que más cerca tenemos, también las manos, o sea toda la figura entera, tiene muchos detalles…

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Esa es una de las cosas que más me dio dificultad, lograr ese movimiento y lograrlo en hierro…, digamos que primero uno arma una estructura en hierro, que son los huesos de ella y, esos huesos arroparlos en carne que son arcilla, eso fue lo más difícil que yo tuve, lograr ese movimiento y mover esas caderas

Se espera que la figura quede lista para el mes de noviembre, y que Shakira, quien ya agradeció el gesto, viaje a su tierra para develarla.

