Giselle Marín responde a la demanda por los conciertos de Ricky Martin

Tras la denuncia por fraude que el empresario oaxaqueño Hafid Alonso García interpuso en contra de Luis de Llano Stevens, hijo del productor Luis de Llano y Giselle Marín, dueña de la empresa ShowPlay, encargada de dos conciertos de Ricky Martin en México, por supuestamente, haber incumplido un contrato para que el boricua se presentara el próximo 30 de septiembre en Oaxaca, la empresaria se defiende y da su versión de los hechos.

Quiero decirte que, yo soy la persona que está realizando, dos de las siete fechas de Ricky Martin en México, en esta gira, y las plazas que yo opero son en Mérida y en León, estaba negociando con ellos, la posibilidad de hacer Oaxaca y Querétaro

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Se le comenta a la oficina de Ricky, la intención y me comenta que ‘todavía no lo alcanzamos a cuadrar en la logística’ y de repente me llaman de la oficina de Ricky, aquí en México y me dicen ‘¿Qué onda con tu cliente de Oaxaca’ y me dicen ‘están anunciando que va Ricky, el 30 de septiembre a Oaxaca y sabes que eso no es verdad’ entonces, yo me meto a las redes a buscar y encuentro que hay una empresa que se llama Alonso García Company y otra que es RA Producciones, a los dos le mando un mensaje y les dije que por favor esa información que estaba corriendo de Ricky Martin era falsa, que la tenían que bajar de inmediato y que me enseñaran su contrato

¿Qué proceso han seguido desde ese momento?

Fue entonces, cuando Luis de Llano Stevens entró en contacto con Giselle, para intentar un acuerdo, tal como él mismo lo refirió en una entrevista con Ventaneando.

Me dice ‘mete una fecha, mete una fecha al final’ le dije ‘pudiera ser que se dé para la siguiente gira’, que es en el 2024, si es que se hace

En su afán de conseguir la fecha del 30 de septiembre, que ya habían anunciado sin un contrato firmado, Luis de Llano Stevens se comunicó con Joaquín Barona, manager de Ricky Martin.

Me vuelve hablar Joaquín, un día, hace como dos o tres semanas y, me dice que lo sentaron en un desayuno con alguien, que él no tenía, porque haber estado, que era este señor Hafid Alonso

¿Cómo comenzó la pelea por el dinero?

Según Giselle, luego el mismo Luis de Llano y Hafid Alonso, le pidieron que los recibiera, pero este fue el resultado de dicha reunión.

Que quiere el señor sentarse conmigo, le dije ‘yo no tengo porque sentarme con ese señor, tengo 10 minutos’ ‘¿Qué quiere?’ ‘Que diga que se hace responsable, que me va a devolver mi dinero’ y yo le dije ‘de que me habla, yo no tengo ningún dinero’

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Giselle, asegura no entender porque no se ha reembolsado el dinero al público que adquirió los boletos, suma que habría ascendido a cinco millones de pesos.

