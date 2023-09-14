Hablamos con el abogado de Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara

Antes de denunciar a su hermana Ana Bárbara ante la Fiscalía General de la República (FGR) con el fin de reclamar su crédito como coautor de los temas “Y lo busqué”, “Niña mimada” y “Fruta prohibida”, Francisco Ugalde intentó llegar a un acuerdo con la cantante, así lo afirma el abogado.

¿Qué dijo el abogado de Francisco Ugalde?

En exclusiva para Ventaneando, Porfirio Ramírez, abogado de Francisco Ugalde, declaró que “se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), específicamente en la Unidad de Investigación de Delitos de Derechos de Autor y Propiedad Industrial”.

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“Quiero reiterar que esto ya fue desde el mes de noviembre del año 2022. Claro que sí, hubo una carta, una misiva dirigida para la señora Altagracia Ugalde, Ana Bárbara y la respuesta fue negativa”, agregó.

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¿En cuántas canciones fue coautor Francisco Ugalde?

Al preguntarle sobre cuáles y cuántas son las canciones en las que Francisco Ugalde asegura haber trabajado en coautoría con Ana Bárbara, el letrado declaró que “son varias, la más importante es “Fruta prohibida”, “Y lo busqué”, “Mi niña mimada” y otras. En unas se está reclamando el 50% de la paternidad de esa autoría y en otras el 25 y se busca la reparación del daño para nuestro representado”.

“Quiero precisar algo muy importante, cuando él investiga estas canciones y fueron registradas por la señora Ana Bárbara en 2021-2022, es decir, los registros también son recientes en el autor, por eso es que él toma esta determinación”, agregó.

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¿Esta denuncia tiene algo que ver con la de José Manuel Figueroa? El abogado asegura que esta denuncia nada tiene que ver con la que José Manuel Figueroa dice haber presentado por “Fruta prohibida”, uno de los temas cuya autoría su representado también reclama.

“Es una cuestión independiente a la de nosotros, si en algún momento dado se requiere de su testimonio, pues en su momento también será aportado”, finalizó.