Shakira lanza indirecta a Piqué en San Valentín: “Tal vez yo mate a mi ex”.

Vaya lío que se ha generado entre Shakira y Piqué después de que en junio pasado confirmaran su separación. Desde entonces, cada uno tomó rumbos diferentes, el español se retiró del futbol e inició un romance con Clara Chía Martí, mientras que la colombiana se enfocó en su familia y la música.

Si le pusieron el cuerno a Shakira, ¿qué me puedo esperar yo?

La música se ha convertido en la válvula de escape para la barranquillera, quien sacó todo lo que tenía atorado en el pecho con sus tiraderas en contra de Piqué, la primera de ellas fue “Te felicito”, le siguió “Monotonía” y por último, “BZRP Music Session 53”.

¿Shakira lanzará dos tiraderas más contra Piqué?

El sencillo que Shakira lanzó en colaboración con Bizarrap ha sido un verdadero hitazo, pero tal parece que no será la última tiradera contra su ex, pues se espera que la intérprete de “Ojos así” y “Waka waka” lance dos temas más, uno al lado de Karol G y otro con Manuel Turizo.

Se sabe que la canción que lanzará con Karol G saldrá a finales de febrero, mientras que en días recientes se filtraron más detalles sobre “Copa vacía”, tema que Shakira lanzará junto a su compatriota Manuel Turizo y donde aparece vestida de sirena.

¿Cuáles son las nuevas filtraciones de Copa Vacía? Del tema ya se conoce el título y también se filtró una imagen de Shakira convertida en sirena, además del estribillo que dice: “Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué, quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”.

¿Shakira le mandó una indirecta a Piqué este 14 de febrero?

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y al fin llegó el 14 de febrero, día en el que los enamorados se demuestran lo mucho que se aman; sin embargo, hay quienes no tienen pareja para celebrar este día especial, una de esas personas es Shakira, quien se encuentra felizmente soltera tras su separación de Piqué.

Pero a través de sus redes sociales, Shakira publicó un video en el que mostró cómo la está pasando este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad o San Valentín. En las imágenes se ve a la barranquillera trapeando y haciendo su quehacer mientras de fondo suena una canción que narra que asesinó a su ex, ¿se referirá a Piqué?

Ante esto, los usuarios de inmediato relacionaron el hecho con Gerard Piqué, pues la expareja no quedó en buenos términos y actualmente no se pueden ver ni en pintura, basta recordar lo que sucedió la semana pasada cuando el español salió huyendo de la casa de su ex con todo y cajuela abierta.

¿Cuál es la canción que Shakira usó en su video?

El tema que suena de fondo en el video que compartió Shakira es “Kill Bill” de la famosa SZA y apareció en la famosa cinta de Quentin Tarantino que protagonizó Uma Thurman.