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FOTOS | Piqué sube nueva foto con Clara Chía, mientras Shakira sale con Lewis Hamilton. ¿Ardido?

Piqué “presume su amor” por Clara Chía con una foto en Instagram ¡justo en los rumores más fuertes de Shakira con Lewis Hamilton! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Shakira despeinada.jpg
Shakira y Pique abrazados.jpg
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