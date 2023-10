FOTOS | Shakira dejó atrás a la "loba herida" y ahora vive una luna de miel con su música

“No sé qué me pasa, no tengo ni idea. Ha habido etapas en las que me tienen que llevar como con una grúa al estudio, me tienen que arrastrar. A veces uno se pelea con su trabajo, a todo el mundo le pasa. Pero ahora estoy en una luna de miel con mi música y mi carrera. Estoy enamorada de lo que hago”, confesó.