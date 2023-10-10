  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Shakira dejó atrás a la "loba herida" y ahora vive una luna de miel con su música

La cantante reveló que en ocasiones tenían que llevarla con grúa al estudio. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Shakira (2).jpg
25.jpg
Shakira.jpg
Shakira. (2).jpg
27.jpg
Shakira Selfie (2).jpg
26.jpg
29.jpg
shakira concierto.jpg
28.jpg
Shakira (6).jpg
Shakira (15).jpg
Shakis (2).jpg
Shakira Cantándo.jpg
Shakira. (16).jpg
/
Shakira (2).jpg
25.jpg
Shakira.jpg
Shakira. (2).jpg
27.jpg
Shakira Selfie (2).jpg
26.jpg
29.jpg
shakira concierto.jpg
28.jpg
Shakira (6).jpg
Shakira (15).jpg
Shakis (2).jpg
Shakira Cantándo.jpg
Shakira. (16).jpg
Shakira (2).jpg
25.jpg
Shakira.jpg
Shakira. (2).jpg
27.jpg
Shakira Selfie (2).jpg
26.jpg
29.jpg
shakira concierto.jpg
28.jpg
Shakira (6).jpg
Shakira (15).jpg
Shakis (2).jpg
Shakira Cantándo.jpg
Shakira. (16).jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado