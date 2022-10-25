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FOTOS | ¿Quién gana más dinero, Shakira o Piqué? ¡Esta es la millonaria diferencia!

Los dimes y diretes entre Shakira y Piqué siguen dando de qué hablar, pero... ¿Quién gana más dinero? Te contamos.

Por: TV Azteca

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