Shakira habría discutido con Piqué antes de ser hospitalizada; esta sería la razón

Un nuevo capítulo ha comenzado a escribirse dentro de la intensa novela entre Shakira y Gerard Piqué. Y es que, cuando se pensaba que la colombiana y el español finalmente habrían limado asperezas, en las últimas horas rumores indican que ambos habrían discutido previo a que la cafetera fuera a parar al hospital antes de su primer concierto.

Vale mencionar que Shakira no pudo presentarse en su primer concierto programado en Perú después de haber llegado al hospital tras un problema abdominal. Afortunadamente para sus miles de fanáticos, la colombiana se recuperó rápido de esta situación y no solo se presentó en dicho país un día después, sino que confirmó una nueva fecha para noviembre de este año.

¡En primera fila!



Sasha Pique, hijo de la cantante Shakira, fue captado mientras disfrutaba el concierto de su madre.



¡Se ve orgulloso de su mami! pic.twitter.com/ooEGU2SP1i — Revista Ronda (@revistaronda) February 19, 2025

¿Discusión con Piqué, la causante de llegar al hospital?

De acuerdo con lo establecido primeramente por ‘Las Mamarazzis’, Gerard Piqué se habría negado a visitar Miami para cuidar de sus hijos, Milán y Sasha, mientras Shakira cumplía con sus eventos internacionales. Tal situación habría enfurecido a la colombiana, quien le recriminó a través de la vía telefónica a su otrora pareja sentimental este hecho.

El periodista español, Jordi Martín, verificó esta situación y añadió que esto pudo acrecentar los problemas gastrointestinales que Shakira ha sufrido últimamente. Vale recordar que, previamente, Gerard Piqué y la sudamericana habían llegado a un acuerdo para que el exfutbolista cuidara de sus hijos, mismo que se habría roto después de que este asegurara que otros compromisos particulares le impedían tomar esta responsabilidad.

Llegada de Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha en Barranquilla #LMYNLWorldTour pic.twitter.com/3Q5iOyKXDV — Migue 🦦🏟️ (@Miguel_G_1_1) February 19, 2025

¿Shakira amenazó a Piqué por este hecho?

Los rumores indican que Shakira no tuvo de otra más que aceptar el desliz del exfutbolista del Barcelona; sin embargo, también se menciona que esta no dudó en amenazar al español a través del siguiente mensaje: “Ok, no hay problema. Yo voy a ponerles unos tutores, pero esto lo vas a pagar porque tú ya estás faltando a tu palabra y no estás cumpliendo con lo que habías pactado conmigo”.