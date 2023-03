Así se vengó Shakira de los papás de Piqué tras el estreno de “TQG”

Se acaba de escribir un nuevo capítulo en la polémica separación de la cantante colombiana y el exfutbolista español, pues Shakira preparó una venganza contra los papás de Piqué, luego del estreno de su nuevo sencillo ‘TQG’.

Hay que decir que en la colaboración de Bizarrap y Shakira, la colombiana lanzó varias indirectas bastante fuertes en contra de su expareja y sus padres, lo que causó una gran polémica en redes sociales.

Por un lado, dejó mucha tela para cortar para con su expareja y con Clara Chía, nueva novia de la leyenda del Barcelona y con sus exsuegros.

Realmente, no quedó nadie a quién la oriunda de Barranquilla no le dedicara unas palabras en su sencillo, pero ha aplicado esa política en una acción que no quedó en la letra de una canción.

¿Cuál es la venganza de Shakira con los papás de Piqué? A partir de lo que se ha recopilado, sabemos que Shakira mantiene a una bruja que mira fijamente hacía la residencia de Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, padres del empresario. El fin de esta medida, según lo que dice la prensa de Catalunya, obedece a que busca alejarse de las malas energías.







Y por lo visto decidió mantener ese objeto en el marco del lanzamiento de ‘TQG’, el nuevo tema donde comparte cartel con Karol G y, que ya es una tendencia en los últimos estrenos de Shakira, ya que la colombiana ha buscado tener colaboraciones con importantes cantantes de talla internacional.

Se espera que esta canción sea parte del nuevo material de estudio de la cantante, el mismo que sucederá a ‘El Dorado’, disco que lanzó en 2017 y a la fecha constituye su más reciente trabajo que después de unos cuantos años tendrá una continuación.

