Así defendió Sherlyn a Clara Chía tras canción de Shakira.

Sherlyn se unió a la conversación sobre el nuevo éxito de la cantante colombiana Shakira, el que parece que ya salpicó a Gerard Piqué. En esta ocasión, la actriz se refirió a la pareja actual del exfutbolista y hasta dijo sentir pena por ella. Entérate de lo que dijo a través de su cuenta de Tik Tok.

Vanessa Claudio y Carlos Quirarte tuvieron un desacuerdo por Shakira.

Sin duda, el reciente éxito de Shakira ha dado mucho de qué hablar, incluso antes de que viera la luz, tanto los seguidores de la cantante como los del rapero argentino mostraron su presencia en redes y hasta se filtró parte de la canción, que parece tener dedicatoria. Una de las actrices y cantantes que se hizo lo propio fue Sherlyn y lo hizo de una forma divertida, aunque hizo referencia a Clara Chía, actual pareja de Piqué y hasta dijo sentir pena por ella.

¿Qué dijo Sherlyn sobre Clara Chía?

En su cuenta de Tik Tok, Sherlyn se sumó a la lista de personas que han hablado sobre el nuevo éxito de la intérprete colombiana, pero desde el punto de vista de Clara Chía, actual pareja del empresario español, y esto fue lo que dijo:

“Lo que sí he de confesar es que me siento muy mal por la nueva novia de Piqué, Clara Chía, porque imagínense la frustración de estar en algún lugar y que pongan la canción de Shakira y no poder cantarla, o sea, va a estar mustiamente como cuando nosotras cantamos en el cerebro: Una gatita, que le gusta..., no la cantas porque te da oso, pero la neta todas la tenemos pegada en la cabeza. ¡Ay, dios mío! es como escuchar la de la bichota y no poder cantarla.”

Así mismo, la cantante augura un éxito rotundo para la nueva rola, que según sus palabras llegará a ser un himno.

“Esta, esta va a ser el nuevo himno y de mí se acuerdan”, enfatizó Sherlyn en su cuenta de Tik Tok.