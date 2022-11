Sherlyn se viste de luto tras terrible muerte: “Gracias por estos años”.

Todo era paz y felicidad para Sherlyn, quien tiene en mente darle un hermanito a André; sin embargo, está atravesando un duro momento tras la pérdida de un ser amado. A través de su cuenta de Instagram la actriz confesó que su corazón está hecho pedazos.

A través de sus historias de Instagram, Sherlyn compartió la lamentable noticia de la muerte de su perrita Pomerania llamada ‘La Neni’, quien fuera su fiel compañera durante más de 6 años y compartiera infinidad de travesuras con su hijo André.

“Gracias mi @laneniboo por estos años de tanta felicidad, me acompañaste los últimos 7 años de mi vida, en el momento de replantearme la vida, de volver a amarme y abrazar a la mujer que soy, a tu lado replanteamos la familia, en noches muy largas contigo a mi lado, se me quitó el miedo y tomé la decisión más importante de mi vida, SER MAMÁ de un bebé humano está vez, mi maternidad fue una dulce espera a tu lado, vivimos los celos de convertirte en la hermana mayor, crecimos las 2 en amor y paciencia, aliviaste el corazón de la familia entera en tu colita de abanico y tu nariz fría, acompañaste el corazón de mi mamá con tanto amor y lealtad, vimos crecer a Diego, vimos crecer a André y hoy me toca despedirme de ti y solo quiero que sepas que te vamos a amar siempre mi Neni Azul. Te veo en el puente final del arcoíris”, publicó.

Crédito: Instagram/sherlyny

Sherlyn acompañó su publicación con diversas fotografías y videos donde aparece su tierna perrita y agradeció a sus fans por todas las muestras de cariño y apoyo que le han hecho llegar a su familia.

“Les quiero dar las gracias también por todos los mensajes tan lindos y todo el apoyo que nos han mandado a mi familia y a mí”. Por último, la también presentadora no pudo contener el llanto y en otra de sus publicaciones compartió la cajita donde se encuentran las cenizas de ‘La Neni’ y un arreglo floral sobre una pequeña mesa.