Shocker habla de cómo va su rehabilitación en la clínica de Julio César Chávez

Desde la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez, en Culiacán, Sinaloa, donde permanece bajo tratamiento contra su adicción a sustancias prohibidas, el luchador Shocker relata en exclusiva para Ventaneando cómo ha sido este proceso luego de haber sido detenido en Oaxaca por causar daños en un hotel de dicha ciudad.

Te puede interesar: Julio Preciado está encantado por la llegada de su nuevo nieto

¿Cómo está Shocker?

El luchador declaró lo siguiente: “me encuentro excelentemente bien, la verdad he recibido todo el apoyo de aquí de la clínica del señor Julio César Chávez, de la gente que está encargada de la terapia y la verdad, no puedo estar más contento porque nunca había recibido yo un trato como lo estoy recibiendo”.

“Aparte, la terapia que estoy recibiendo me está cambiando la vida, me está cambiando mucho la forma en que yo tenía el concepto de consumir ciertas sustancias y les puedo decir que sí me ha cambiado mucho mi forma de pensar, mi forma de ver la vida en este momento”, recalcó el luchador “1000% Guapo”.

También te puede interesar: Ángela Aguilar pesume su figura sin importarle rumores de que usa rellenos

¿Shocker se operará la mandíbula?

Además, Shocker confirmó que la cirugía para solucionar el problema que tiene en la mandíbula, derivado de unos implantes bucales que debilitaron el hueso en dicha zona y por una lesión causada en una pelea sobre el ring, con el luchador Diamante Azul en el año 2017, es el siguiente paso en su recuperación.

“Estamos trabajando en lo de mi operación que es lo que necesito después de esto, primero era atenderme mentalmente, sigo entrenando, sigo preparándome y sigo haciendo mercadotecnia con mis productos para seguir sosteniendo lo que son algunos gastos y pues seguimos pendientes”, añadió.

Te puede interesar: Julio Preciado y Jorge Medina se presentaron con éxito en su natal Mazatlán

“Yo solo sé que soy 1000% Guapo y que si ser guapo era fácil cualquiera lo sería”, finalizó el esteta.