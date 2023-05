Todas las personas tenemos miedos en la vida, pero en medida de lo posible lo que se tiene que hacer es enfrentarlos o al menos buscar que no terminen siendo un problema en nuestra actividad diaria.

Ritual de Padme Vidente con el amuleto del elefante

Ahora bien, aquí nos centraremos en lo que significa soñar que tu pareja te es infiel, lo que puede ser una situación sumamente complicada para algunas personas. No hay manera de no soñar, pues es algo que no podemos controlar. Dicho esto, pasemos a explicar qué implicaría un hecho de esta índole.

¿Qué significa soñar que tu pareja te es infiel?

Lo primero que debemos decir, es que lo que acontezca en nuestra mente en el momento previo a dormir puede tener algún tipo de incidencia en nuestros sueños, así lo han afirmado algunos especialistas.

Las observaciones circunstanciales sugieren que los elementos de lo cotidiano resurgen en imágenes durante la transición de la vigilia al sueño

Ahora bien, uno de los sueños más angustiantes es que una persona que amamos, con la que mantenemos una relación de pareja, nos engañe. Pero es muy importante recordar que el sueño no tiene un significado literal, sino que es un mensaje subconsciente que dice algo que no se logra interpretar desde la razón.

Si sueñas que tu pareja es infiel frente a ti puede significar que no tienes suficiente confianza en ella y que sientes miedo de que se vaya de tu lado o te engañe

Los sueños son una manera de liberar emociones del subconsciente, por lo tanto, este tiene que ver con inseguridades, miedos y desconfianza. Por un lado, podría resultar de gran utilidad analizar cómo está la relación en este momento y qué puede estar haciendo falta para que retorne la tranquilidad a la relación.