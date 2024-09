El significado que tu pareja critique tu cuerpo según la psicología

Vivimos tiempos diferentes y dentro de esta disyuntiva, puede que nos hayamos acostumbrado a no escuchar tantos comentarios sobre corporalidades como antes sucedían. Ahora bien, la realidad es que no todas esas personas viven con esa premisa y desde esa situación, se pueden presentar algunas circunstancias incómodas. Esta puede ser una, así que hablemos sobre el significado de que tu pareja critique tu cuerpo, según la psicología.

¿Cuál es el significado de que tu pareja critique tu cuerpo según la psicología?

La psicología estudia sobre este aspecto como otros tantos para procurar brindar respuestas a los problemas que se le plantean a la sociedad. Ahora bien, dentro de esa ecuación es válido que se haga algún tipo de explicación a una cuestión de este calibre, pues hay comentarios que pueden ser hirientes, despectivos y ni hablar que en varios casos, muy poco constructivos.

Aquí los expertos destacaron que, la crítica negativa a una corporalidad puede llevar a que una persona tenga retrocesos en lo referente al autoestima y que esto derive a un tratamiento psicológico, como problemas serios para quién recibe estas impresiones. Y por supuesto que, afirmaron que todavía hay mucha gente que incurre en este hábito aportando muy poco para la otra parte.

Todos coincidieron en que se supone que no hay persona que tenga que opinar sobre tu cuerpo y por supuesto, que tu pareja encaja en esa situación. En este ítem no hay coincidencia total, pero hay expertos que dicen que si alguien te critica para mal, pues entonces puede significar que no siente ya atracción hacia ti.

Considera siempre poner un límite y dejar en claro las cosas que no te agradan o no estás en condiciones de aceptar para terminar de tener una relación constructiva y que ayude siempre a que te sientas mejor.