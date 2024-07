Muchas son las coyunturas y conclusiones que se sacan sobre todo lo concerniente al mundo de las relaciones sentimentales. Es verdad que, a veces se llega a reflexiones muy acertadas como que otras veces se dicen cosas que no tienen sentido.

Por este motivo último, a veces es un poco difícil creer que ciertas conclusiones son certeras, pero aquí vamos a intentar alejarnos de esa premisa comentando sobre el significado que tu pareja no te dé la mano en público.

¿Cuál es el significado de que tu pareja no te dé la mano en público?

Digamos que tomar de la mano a tu pareja representa varias cosas y abarcan estos aspectos: van desde la seguridad de estar con la persona que amas, de sentir compañía de esa otra parte como de confirmar que el amor que le tienes a ese ser humano, es muy grande y por eso quieras expresarlo ante terceras partes.

Ahora bien, es también cierto que no todas las personas hacen esto, pero no necesariamente implica que haya una mala relación o que no se encuentren en sintonía con sus sentimientos. La misma psicóloga lo ha explicado, comentando que las manifestaciones de cariño son fundamentales para mantener la salud de la pareja en buenas condiciones.

Para cerrar, comentemos que quienes no suelen tomar de la mano a alguien en público, no lo hacen porque no han tenido el suficiente cariño cuando era más chico y tal vez, por experiencias negativas previas con otras relaciones y por falta de afecto a lo largo de la vida hacen esto.

Finalmente, digamos que la falta de comunicación y el temor a lo que digan otras personas pueden ser los causantes.