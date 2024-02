Averigua qué significa que se te suba el muerto y por qué sucede

Al dormir el cerebro atraviesa procesos vitales que tienen como objetivo propiciar el descanso de todo el organismo. Sin embargo, algunos factores como la ansiedad y el estrés pueden llegar a interferir con la posibilidad de tener un sueño reparador. En este sentido, puede llegar a presentarse un fenómeno que ha intrigado a las personas durante mucho tiempo, me refiero al fenómeno comúnmente conocido como “la subida del muerto”. ¿Quieres saber qué significa que se te suba el muerto y por qué sucede? Aquí te cuento algunos detalles al respecto.

La expresión “se me subió el muerto” es aplicada para referirse a un fenómeno espontáneo que generalmente ocurre durante la noche y que en realidad atañe al evento conocido científicamente como “parálisis del sueño”. Aunque se trata de un tema que ha sido relacionado con lo paranormal, la realidad es que no se trata de ninguna invasión maligna, sino más bien de un estatismo temporal considerado como parte natural del ciclo del sueño que tiene lugar al despertar. Este trastorno se presenta con más frecuencia en individuos con horarios de sueño cambiantes como el que tienen doctores, vigilantes de seguridad o soldados.

Dolor por crecimiento en niños, ¿por qué sucede y cómo aliviarlo? [VIDEO] En Venga La Alegría nos preocupamos por tu bienestar. Toma nota de esta importante información.

¿Cuál es la causa de la parálisis del sueño?

De acuerdo con el medio digital de salud MedinePlus “Todas las noches las personas atraviesan varios ciclos de sueño MOR y no MOR. Durante el sueño MOR, tu cuerpo está relajado y tus músculos no se mueven. La parálisis del sueño se presenta durante el cambio de etapas del ciclo del sueño. Cuando te despiertas súbitamente del sueño MOR, tu cerebro está despierto, pero tu cuerpo aún está en modo MOR y no puede moverse, causando la sensación de estar paralizado”.





Los episodios de parálisis de sueño pueden llegar a tener una duración que va desde unos cuantos segundos hasta 2 minutos. Además es importante mencionar que este fenómeno llega a su fin por sí solo o cuando se mueve a la persona que lo padece.

También te puede interesar: ¿Las orejas crecen con la edad? Te revelamos la verdad detrás de esto

Por último aunque aunque “la subida del muerto” tiene una explicación científica, este fenómeno continúa siendo asociado con un evento paranormal e incluso existen varias interpretaciones culturales y mitológicas al respecto que se han propagado a lo largo del tiempo, haciendo de la parálisis del sueño un tema misterioso que incluso llega a causar ansiedad en quienes la experimentan.