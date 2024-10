El significado que tu vecino nunca te salude en el elevador

El vivir en un edificio junto con otras personas acarrea ciertas situaciones que son inevitables, también algunas que esconden algunas instancias que vale la pena explicar. Dentro de ese cúmulo de cuestiones hay una inevitable: cruzarse con gente. Para el caso viene bien manejar información apropiada y aquí hablaremos sobre el significado de que tu vecino nunca te salude en el elevador.

Si habitas un departamento que se encuentra en un piso alto, es inevitable usar el ascensor. Los motivos son evidentes: puede presentarse cierta flojera por usar escaleras como una situación que te halle en apuros y requiera de mayor inmediatez para hacerle frente.

Los vecinos creían que era basura... ¡Era el cuerpo de una persona! [VIDEO] Vecinos de Tlalnepantla creían que unas bolsas contenían basura, pero notaron que se trataba del cuerpo de una persona. El Diablo Becerril tiene los detalles.

Te puede interesar: Así se conforma el autoestima de una persona según la psicología

¿Cuál es el significado de que tu vecino nunca te salude en el elevador?

No todas son una oportunidad para desarrollar vida social, también no en todo momento te encuentras en el mejor de los ánimos para ese instante. Digamos también que por más que no estés teniendo un buen día, simplemente saludar o preguntar cómo está la persona es más que suficiente. Ahora bien, no siempre ocurre y de ahí que se hagan análisis como investigaciones.

Dicho lo anterior, los expertos llegaron a la conclusión de que una de las principales razones por las que una persona no quiere saludarte es por distracción. Puede que esté abstraído con los problemas que hay en su cabeza y que no tome noción de que hay alguien al lado suyo.

Te puede interesar: El hábito que aumenta la felicidad en las mujeres, según Harvard

Y por último, que no salude puede ser simplemente por timidez o distracción o ansiedad social y ahí no hay mucho de lo que debas preocuparte. No lo tomes como algo personal y simplemente comprender que la otra parte puede estar atravesando un momento complicado.